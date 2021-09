PlayStation Plus: giochi gratis di settembre 2021, quando escono?

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021 sono stati annunciati a inizio mese, ma quando saranno disponibili per il download dal PlayStation Store su PS4 e PS5? Fortunatamente l'attesa non sarà molto lunga.

Gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare i nuovi giochi del mese a partire da martedì 7 settembre e fino a lunedì 4 ottobre compreso, dal giorno successivo verranno infatti resi disponibili i giochi del Plus di ottobre 2021.

Ma quali sono i giochi PlayStation Plus di settembre 2021? Anche questo mese Sony offre tre diversi giochi, due per PS4 (compatibili con PS5) e uno esclusivo per PS5: si tratta di Hitman 2 di WB Games e IO Interactive, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat, la riedizione del celebre party game a base di delizie culinarie. E' già disponibile invece il bonus gratis PlayStation Plus di settembre, un pacchetto extra per Rocket League che vi garantirà l'accesso a quattro oggetti esclusivi per la personalizzazione tra cui le ruote Mietitore, il casco di sicurezza, gli adesivi Melma e il Turbo Magmus.

Una lineup interessante quella di settembre anche se manca forse un vero e proprio blockbuster AAA, in ogni caso si tratta di tre titoli sicuramente degni di nota per gli amanti dei rispettivi generi.