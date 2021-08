PlayStation Plus: giochi gratis di settembre, annuncio atteso oggi pomeriggio

Da giorni non si fa altro che parlare dei leak dei giochi PlayStation Plus di settembre 2021 e finalmente ci siamo, oggi pomeriggio scopriremo se i rumor circolati in rete corrispondano al vero oppure no.

Mercoledì 25 agosto alle 17:30 (ora italiana) Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus per PS4 e PS5 di settembre 2021, disponibili per il download dal 7 settembre. Secondo un presunto leak, nella lineup Instant Game Collection faranno la loro comparsa The Medium per PS5, Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per PS4, anche in realtà Bloober Team ha smentito l'ingresso di The Medium nel catalogo PS Plus.

Tra le nostre speculazioni sui giochi gratis PlayStation Plus di settembre abbiamo inserito tra gli altri

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch (in uscita il 7 settembre... forse un caso, forse no) e giochi come Mortal Kombat 11 Ultimate Edition per PlayStation 5, Destroy All Humans! e Call of Duty Modern Warfare per PlayStation 4. Ipotesi basate su rumor e sensazioni ma come ribadiamo sempre non abbiamo indizi concreti (e nemmeno la sfera di cristallo) dunque prendete le nostre speculazioni per quello che sono, un semplice ragionamento logico sui nuovi giochi del PlayStation Plus. Appuntamento alle 17:30 su queste pagine per scoprire i nuovi giochi PS Plus di settembre.