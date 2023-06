Su PlayStation Plus ci sono i giochi al day one come su Xbox Game Pass? La presenza di titoli in esclusiva al lancio sui relativi cataloghi segna una differenza marcata fra i due servizi che nasce da una strategia aziendale differente. Tuttavia, entrambe mirano a uno stesso obiettivo: tutelare e valorizzare le proprie esclusive, seppur in modo diverso.

In ogni caso, sia PlayStation Plus che Xbox Game Pass hanno aggiunto vecchi e nuovi giochi alle rispettive librerie, consentendo agli abbonati di scaricare regolarmente nuovi titoli. La differenza sotto questo profilo è che il Game pass consente anche di trasferire la propria esperienza di gioco da Xbox a un PC Microsoft.

PlayStation Plus: ci sono i giochi al lancio come su Game Pass?

Salvo rare eccezioni (come nel caso di Stray), la risposta è no. La strategia dietro Playstation Plus, infatti, è molto diversa da quella adottata per Xbox Game Pass. Secondo Jim Ryan, boss di Playstation, proporre nuovi giochi in uscita direttamente nel catalogo di PS Plus è una strada non percorribile. Questo perché il livello di investimento necessario negli studi coinvolti nella realizzazione dei prodotti in questione non sarebbe più sostenibile, con un conseguente effetto domino sulla qualità dei giochi Playstation, che non sarebbe più allineata a quella richiesta dai suoi giocatori. La decisione riflette l'approccio che la compagnia sta adottando nel breve termine, quindi non è da escludere che possa cambiare in un prossimo futuro. Lo stesso Jim Ryan ha inoltre recentemente dichiarato che a suo avviso Xbox Game Pass è un servizio distruttivo.