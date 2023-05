PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi lasciano il catalogo a giugno?

In attesa dell'annuncio dei giochi PS Plus Essential di giugno, Sony si premura di aggiornare gli abbonati sui videogiochi destinati ad abbandonare il catalogo digitale del servizio entro le prossime settimane.

L'aggiornamento costante dell'offerta contenutistica portato avanti dal colosso tecnologico giapponese, dopo aver comportato l'addio a Marvel's Spider-Man e ad altri 30 giochi da PS Plus, interesserà presto altri 17 videogiochi.

Da giugno, gli iscritti ai due tier di abbonamento più avanzati di PlayStation Plus non potranno più accedere ai primi due capitoli di Red Faction, come pure a Descenders, Gods Will Fall, Black Mirror, Defense Grid 2, John Wick Hex e altri titoli. Eccovi l'elenco completo dei giochi PS Plus Extra e Premium ai quali dovremo dire addio a giugno:

9 Monkeys of Shaholin

Agents of Mahyem

Ash of Gods Redemption

Black Mirror

Defense Grid 2

Descenders

Fire Pro Wrestling World

Gods Will Fall

Joe Dever's Lone Wolf

John Wick Hex

Keywe

Party Hard

Redeemer

No Straight Roads

Red Faction

Red Faction 2

Wytchwood

Nel lasciarvi ai commenti per scoprire che cosa ne pensate dei videogiochi che stanno per abbandonare il servizio in abbonamento di Sony, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili i giochi PS Plus Extra e Premium di maggio su PS4 e PS5.