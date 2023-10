PlayStation Plus: quali giochi lasciano il catalogo a novembre 2023?

Sony ha aggiornamento la sezione dei giochi che abbandoneranno presto il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, al momento sono 7 i giochi che non saranno più disponibili per il download dal prossimo mese, precisamente dal 21 novembre.

La lista include Giana Sisters Twisted Dreams Directors Cut, My Time at Portia, ConnecTank, Momodora Reverie, Dandara Trials of Fear Edition, Under The Moonlight e Wild Guns Reloaded, tutti in versione PlayStation 4.

PlayStation Plus Extra e Premium giochi rimossi

My Time At Portia PS4

Giana Sisters Twisted Dreams Directors Cut PS4

Ace of Seafood PS4

Momodora Reverie Under The Moonlight PS4

ConnecTank PS4

Wild Guns Reloaded PS4

Dandara Trials of Fear Edition PS4

Nuovi giochi PlayStation Plus Extra Premium ottobre 2023

Gotham Knights | PS5 43,476 GB

Disco Elysium The Final Cut PS4 16,167 GB - PS5 8,626 GB

The Dark Pictures Anthology House of Ashes PS4 56 GB - PS5 29,364 GB

Gungrave G.O.R.E. PS4 29,878 GB - PS5 31,702 GB

Eldest Souls PS4 2 GB - PS5 865 MB

FAR Changing Tides PS4 3,394 GB - PS5 1,208 GB

Röki PS4 2,084 GB - PS5 1,271 GB

Elite Dangerous PS4 35,740 GB

Outlast 2 PS4 21,340 GB

Dead Island Definitive Edition PS4 7,169 GB

Alien Isolation PS4 20,103 GB

A partire da oggi sono invece disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023 tra cui Gotham Knights e Outlast 2.