PlayStation Plus: nuovi giochi di luglio annunciati questa settimana, data e ora

L'ultima settimana del mese è da sempre quella più calda per gli abbonati PlayStation Plus e nel nostro coincide con l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023, il cui reveal è previsto proprio nei prossimi giorni, ecco quando.

La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 28 giugno alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai consolidato, Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Essential l'ultimo mercoledì del mese, questi verranno poi resi disponibili per il download da martedì 4 luglio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di agosto compreso.

Non ci sono (ancora) leak o rumor ma su Everyeye.it trovate le previsioni dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023, da parte nostra abbiamo ipotizzato l'arrivo di FIFA 23 (ultimo gioco della serie prodotto da Electronic Arts, che proprio a luglio presenterà il nuovo EA Sports FC), Alan Wake Remastered e magari una serie di prodotti "minori" ma ugualmente interessanti come Little Nightmares 2, Cult of the Lamb e Tunic.

Ne sapremo di più nel pomeriggio del 28 giugno, nel frattempo ricordatevi che sono disponibili i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023, tra questi spiccano Far Cry 6 di Ubisoft, RedOut 2 e Killing Floor 2.