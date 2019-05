PlayStation Plus: i giochi di Maggio 2019 in un video

Puntuale come un orologio, Sony ha svelato i giochi gratuiti del mese di Maggio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, e i nomi in questione, seppur non altisonanti come ci si aspetterebbe, sono davvero validi.

Si tratta del simpatico Overcooked e di What Remains of Edith Finch, che hano dunque confermato i leak degli scorsi giorni, nei quali si ipotizzava l'arrivo proprio di questi due titoli.

Overcooked è un party game a tema culinario prodotto da Team17 che, soprattutto se avete alcuni amici con cui giocarlo, è potenzialmente capace di intrattenervi per ore. Il gioco infatti dà il meglio di sé nella modalità multiplayer locale fino a 4 giocatori, nella quale dovrete coordinarvi attraverso folli arene per completare il maggior numero di piatti possibile. Sul nostro sito trovate la recensione di Overcooked per farvi un'idea di cosa vi aspetta.

What Remains of Edith Finch è invece un titolo dei ragazzi di Giant Sparrow in cui compiremo una sorta di viaggio a ritroso, nel quale dovremo rivivere le varie avventure della famiglia Finch. Anche in questo caso, per maggiori informazioni, potete fare riferimento alla nostra recensione di What Remains of Edith Finch. Entrambi i giochi saranno disponibili a partire dal 7 Maggio, data in cui verranno poi rimossi gli attuali titoli gratuiti di PS Plus: Conan Exiles e The Surge.

In attesa di poterci mettere le mani sopra, guardate più nel dettaglio Overcooked e What Remains of Edith Finch nel nostro nuovo video!