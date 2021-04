PlayStation Plus: i giochi di maggio potrebbero essere annunciati allo State of Play?

L'annuncio dello State of Play del 29 aprile potrebbe costringere Sony a rivedere il proprio calendario, ritardando di qualche ora l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di maggio previsto per questa settimana. Proviamo a capirci di più.

Non ci sono al momento conferme o annunci in tal senso ma in passato è capitato che i giochi del Plus siano stati annunciati durante o nelle ore immediatamente successive ad uno State of Play, l'ultima volta è accaduto a febbraio: durante lo showcase invernale Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade e l'arrivo del JRPG su PS5, il giorno dopo Sony ha svelato i giochi gratis PS Plus di marzo 2021, tra i quali anche FF7 Remake.

Lo State of Play di aprile sarà incentrato su Ratchet & Clank Rift Apart, tuttavia ci sarà spazio anche per "una coppia di giochi indipendenti"... che uno di questi possa essere annunciato giovedì sera e poi incluso nella lineup PlayStation Plus di maggio? Non è da escludere dal momento che un rumor recente Battlefield V e Stranded Deep arriveranno a maggio su PlayStation Plus insieme ad un gioco misterioso per PlayStation 5.

Chiaramente si tratta solamente di congetture e speculazioni basate su quanto accaduto alcune volte in passato con il reveal dei nuovi giochi del Plus allo State of Play ma questa volta Sony potrebbe aver deciso di tenere separate le due cose. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, al momento l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di maggio resta fissato per mercoledì 28 aprile alle 17:30.