PlayStation Plus: quali giochi non sono più disponibili da aprile 2024?

Dal 16 aprile, ben undici giochi si preparano ad abbandonare il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium e quindi non saranno più disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ecco la lista completa diffusa da Sony Interactive Entertainment.

La sezione ultima possibilità per giocare su PlayStation Store mostra l'elenco completo dei giochi che verranno rimossi dalla lineup a partire dal prossimo 16 aprile, tra questi troviamo Necromunda Underhive Wars, Chicken Police Paint It RED, Fighting EX Layer, Everspace e SoulCalibur VI.

Giochi PlayStation Plus presto non più disponibili

Ghostbusters The Video Game Remastered (PS4)

Bassmaster Fishing 2022 (PS5, PS4)

Necromunda Underhive Wars (PS4)

Chicken Police Paint It RED (PS4)

SoulCalibur VI (PS4)

Fighting EX Layer (PS4)

R-Type Final 2 (PS4)

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (PS4)

Reel Fishing Road Trip Adventure (PS4)

Everspace (PS4)

Dangerous Golf (PS4)

Questi titoli si aggiungono ai giochi che hanno lasciato PlayStation Plus a marzo 2024, dal 19 marzo non sono più disponibili Sid Meier's Civilization 6, Tchia, Nights of Azure, Nights of Azure 2 Bride of the New Moon, Warriors All-Stars, Ghostwire Tokyo, Neo The World Ends With You, Haven, Code Vein e Outer Wilds.

