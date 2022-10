PlayStation Plus: quali sono i giochi gratis di novembre 2022? Le nostre previsioni!

Ci avviciniamo alla seconda metà del mese ed è dunque arrivato il momento delle consuete previsioni sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2022, con l'obiettivo di provare a capire quali giochi per PS4 e PS5 potrebbe offrire Sony agli abbonati PlayStation Plus Essentials a novembre.

Effettivamente è diventato molto difficile prevedere la lineup PlayStation Plus Essentials dal momento che a differenza di quanto accadeva spesso in passato, da qualche tempo Sony non sembra seguire una strategia ben precisa. Un possibile candidato è a nostro avviso Rainbow Six Extraction, gioco uscito a gennaio e passato inosservato al grande pubblico, la pubblicazione su PlayStation Plus potrebbe servire a rilanciare lo sparatutto Ubisoft. Altre ipotesi interessanti a nostro avviso possono riguardare Tetris Effect Connected, l'indie 12 Minutes o lo sparatutto Aliens Fireteam Elite.

Anche Super Monkey Ball Banana Mania potrebbe essere una buona aggiunta al catalogo, sopratutto per quanto riguarda i più giovani e le famiglie mentre per un pubblico hardcore si potrebbe pensare a Back 4 Blood, altro titolo multiplayer co-op che così come Extraction, sembra aver finito la sua corsa commerciale già da qualche mese. Solo ipotesi in ogni caso, ne sapremo di più a fine mese quando Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2022.