PlayStation Plus: quali sono i giochi di novembre 2023 per PS5 e PS4?

Sono appena arrivati su PlayStation Store i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023 ma è già tempo di guardare al futuro e più precisamente ai giochi PS Plus Essential, Extra e Premium di novembre 2023. Ci sono già delle interessanti anticipazioni!

Nello specifico il primo gioco PlayStation Plus annunciato per il mese di novembre è Teardown, descritto come un "destruction driving sandbox": Teardown debutta su PlayStation Plus Extra e Premium dal day one, ovvero dal 15 novembre, dallo stesso giorno disponibile anche su Xbox Game Pass.

Al momento questo è l'unico gioco confermato per la lineup PS Plus del prossimo mese, Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Essential nella giornata di mercoledì 1 novembre, questi saranno poi disponibili per il download dal martedì successivo e fino al primo lunedì di dicembre. I giochi PlayStation Plus Extra e Premium invece verranno svelati mercoledì 8 novembre, disponibili poi per gli abbonati da martedì 14 novembre.

Nel frattempo potete scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023, disponibili ora per il download su PS4 e PS5: questo è il mese di The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West, mentre siamo ancora in attesa di scoprire i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023.