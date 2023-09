PlayStation Plus: giochi di ottobre annunciati questa settimana, data e ora

La settimana appena iniziata vedrà, tra le altre cose, anche l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023 per PS4 e PS5: il reveal di Sony è previsto per i prossimi giorni, ecco data e orario da segnare sul calendario.

Quando verranno annunciati i nuovi giochi PlayStation Plus di ottobre? State tranquilli perché, almeno per i giochi PS Plus Essential, non bisognerà attendere molto dal momento che l'annuncio è fissato per le 17:30 di mercoledì 27 settembre, i giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 3 ottobre e fino al primo lunedì di novembre compreso. Fino al 2 ottobre siete ancora in tempo per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus Essential di settembre: Saints Row, Black Desert Traveler Edition e Generation Zero.

Non ci sono ancora leak o anticipazioni ma noi come di consueto vi proponiamo le nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023, ipotizzando l'arrivo di Shadow Warrior 3, un gioco della serie One Piece (magari One Piece Pirate Warriors 4?) e World War Z Aftermath, uno shooter brutale e violento a base di zombie che potrebbe essere perfetto per il mese di Halloween.

A ottobre ben 16 giochi PlayStation Plus verranno rimossi dal catalogo (in riferimento a Extra e Premium) tra cui Far Cry 5, Far Cry 4, Inside, Limbo, Naruto to Baruto Shinobi Striker, The Crew, The Medium e The Quarry.