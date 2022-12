PlayStation Plus: quali sono i giochi Premium ed Extra più giocati del 2022?

Grazie al riassunto PlayStation Wrap-up scopriamo quali sono stati i giochi PlayStation Plus Extra e Premium più popolari del 2022 su PS4 e PS5.

Stray, in nomination per il miglior gioco dell'anno, si è rivelato essere il gioco più popolare del 2022 tra gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, battendo molte altre produzioni AAA e AA più blasonate rispetto al piccolo indie di Annapurna Interactive, che ha conquistato il pubblico grazie alla simpatia del suo protagonista.

Per quanto riguarda PlayStation Plus Premium, trionfa Mafia Definitive Edition seguito da God of War III Remastered e Toy Story 2 (PS1 Classic). Sul fronte dei giochi mensili invece, FIFA 22 domina con a seguire UFC 4 e DiRT 5.

PlayStation Plus Extra

Stray Marvel's Spider-Man Miles Morales Ghost of Tsushima Assassin's Creed Valhalla Red Dead Redemption II

PlayStation Plus Premium

Mafia Definitive Edition God of War III Remastered Toy Story 2

Da segnalare anche il buon successo di Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Valhalla e Red Dead Redemption 2. Assassin's Creed Valhalla abbandona PlayStation Plus il 20 dicembre, dunque avete ancora pochi giorni di tempo per giocare con l'avventura di Ubisoft prima che venga rimossa da PlayStation Plus.

Quali sono invece i vostri giochi PlayStation Plus più apprezzati dell'anno? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.