PlayStation Plus: nuovi giochi Premium Extra di maggio, c'è Ratchet & Clank Rift Apart PS5

Come previsto, Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023 per PS4 e PS5, disponibili a partire dal 16 maggio: ma quali giochi sono in arrivo per gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus? Ecco la lista completa.

Confermato l'arrivo di Humanity, disponibile sin dal day one, insieme a giochi come Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, Dishonored 2, Watch Dogs Legion e l'intera trilogia reboot di Tomb Raider, senza dimenticare poi The Evil Within 2, Wolfenstein Youngblood e Conan Exiles.

PlayStation Plus Extra e Premium maggio 2023

Ratchet & Clank Rift Apart PS5

Humanity PS4, PS5

Watch Dogs Legion PS4, PS5

Dishonored 2 PS4

Dishonored La Morte dell'Esterno PS4

Sakuna Of Rice and Ruin PS4

Tomb Raider Definitive Edition PS4

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration PS4

Shadow of the Tomb Raider PS4

Bus Simulator 21 Next Stop PS4, PS5

The Evil Within 2 PS4

Wolfenstein Youngblood PS4

Thymesia PS5

Rain World PS4

Lake PS4, PS5

Conan Exiles PS4

Rune Factory 4 Special PS4

Story of Seasons Friends of Mineral Town PS4

Soundfall PS4, PS5

PlayStation Classic

Syphon Filter Logan’s Shadow PS4, PS5

Blade Dancer Lineage of Light PS4, PS5

Pursuit Force PS4, PS5

Ghostbusters The Video Game Remastered PS4

Una lineup dunque piuttosto ricca e sicuramente molto varia e interessante. Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.