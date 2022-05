PlayStation Plus: i giochi PS1 hanno filtri e multiplayer online, svelati due titoli extra

Con PlayStation Plus Premium ed Extra in arrivo in Asia in queste ore, emergono nuovi dettagli sui giochi per PS1 e PSP, in particolare scopriamo il supporto per i filtri grafici e per il multiplayer online, inoltre vengono aggiunti al catalogo due giochi precedentemente non annunciati.

Come riportare su ResetERA i giochi godrebbero di tre diversi filtri grafici denominati Defualt, Retro Classic (opzione che di fatto simula la resa d'immagine di un pannello CRT) e Modern. Non mancano poi la funzione per riavvolgere i momenti di gioco e ulteriori opzioni grafiche come la modalità di visualizzazione 4:3 o 16:9, la possibilità di giocare in full screen oppure alla risoluzione nativa. Alcuni giochi PS1 avranno i Trofei ma non è chiaro se questa funzionalità verrà estesa a tutti i titoli oppure no.

Altra scoperta riguarda il supporto per il multiplayer online in Worms World Party come svelato dalla pagina del gioco sul PlayStation Store malese, anche in questo caso il supporto sembra essere a piena discrezione degli sviluppatori.

Infine, come segnalato sempre su ResetERA al lancio ci sono due giochi non ufficialmente presenti nella lista dei giochi PS1 e PSP per PlayStation Plus, parliamo di Ridge Racer 2 per PSP e Oddworld Abe's Oddysee per la prima PlayStation, entrambi presentano il supporto per i filtri, salvataggi rapidi, riavvolgimento e in generale un comparto tecnico migliorato.