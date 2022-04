PlayStation Plus: quali giochi PS1 e PS2 sono inclusi nell'abbonamento?

Sappiamo che gli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium in arrivo a giugno 2022 permetteranno di accedere ad una vasta gamma di titoli per le vecchie console Sony, in totale si parla di circa 400 giochi disponibili, ma ci saranno anche i classici PS1 e PS2?

Sì, oltre ai giochi PS1 e PS2 gli abbonati potranno mettere le mani su giochi per PS3 (solamente via Cloud, in streaming), PS4, PS5 e PSP, per quanto riguarda i classici delle prime due generazioni di console Sony, non è stata ancora diffusa una lista vera e propria ma un leak ha svelato quelli che dovrebbero essere i primi giochi PS1 inclusi su PlayStation Plus:

Mr. Driller (PS1)

Tekken 2 (PS1)

Ridge Racers 2 (PSP)

Worms Armageddon (PS1)

Worms World Party (PS1)

Nei giorni scorsi sono stati rivalutati anche Syphon Filter e Syphon Filter 2 per PS4 e PS5, insieme a

Syphon Filter Dark Mirror e Syphon Filter Logan's Shadow. Questi titoli sono emersi dal database del PlayStation Network ma ovviamente non vuol dire necessariamente che saranno disponibili al lancio del servizio a partire da giugno, il debutto potrebbe essere fissato anche in un secondo momento.



Una cosa è certa, PlayStation Plus non includerà giochi PS5 al day one stile Xbox Game Pass come confermato e più volte ribadito da Sony.