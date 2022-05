PlayStation Plus: quali giochi PS1 ci sono? L'elenco completo e aggiornato

Sony ha finalmente rivelato tutti i dettagli sul nuovo PlayStation Plus in arrivo il prossimo 22 giugno 2022, con gli abbonamenti Extra e Premium che metteranno a disposizione dei giocatori numerose produzioni di spessore giocabili in streaming.

Non ci saranno solo titoli appartenenti alle ultime generazioni di console, dunque PlayStation 5 e PS4: il servizio offrirà anche molti contenuti per gli amanti del retrogaming e della storia di PlayStation in generale, con varie produzioni provenienti dalle epoche PS1, PS2, PS3 e PSP. Tornando proprio alle origini, quali giochi PS1 saranno inclusi nel nuovo PlayStation Plus? La lista al momento non è particolarmente corposa, ma offre comunque alcuni titoli piuttosto popolari ed amati che faranno indubbiamente la gioia dei più nostalgici. Ecco di seguito la lista completa:

Ape Escape

Everybody's Golf

Kurushi

Jumping Flash!

Syphon Filter

Mr. Driller

Tekken 2

Worms World Party

Worms Armageddon

Da subito, dunque, saranno presenti alcuni dei classici più rappresentativi della prima console casalinga Sony. Pur senza godere del grande impatto del suo successore, Tekken 2 era all'epoca uno dei picchiaduro 3D più interessanti in circolazione, mentre Ape Escape è divenuto un fenomeno di culto nonché tra i platform più ricordati ed amati da chi ha avuto modo di viverlo all'epoca.

Sebbene la lista sia per il momento contenuta, ricordiamo che il colosso nipponico ha promesso nuovi giochi per PS Plus Extra e Premium ogni due settimane, dunque è sicuro che altri grandi titoli del passato arriveranno presto nel servizio. Ecco inoltre che connessione serve per giocare i titoli PS3 in streaming con PlayStation Plus.