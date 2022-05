PlayStation Plus: quali giochi PS2 ci sono nell'abbonamento Extra/Premium?

A partire dal 23 giugno 2022 in Italia, gli abbonamenti Premium ed Extra del nuovo PlayStation Plus offriranno agli appassionati numerosi giochi provenienti da tutte le generazioni PlayStation, dalla prima fino all'ultima rappresentata da PS5.

La lista è corposa, e soddisfa non solo i giocatori interessati alle produzioni più recenti, ma anche chi ama il retrogaming, pronto quindi a rivivere alcuni grandi classici della storia di Sony grazie alle nuove opportunità messe in campo dal colosso nipponico. A tal proposito, quali saranno i giochi PlayStation 2 inclusi con i nuovi abbonamenti? La lista non è attualmente troppo corposa, ma Sony ha già promesso nuovi giochi ogni due settimane per gli abbonamenti Extra e Premium di PS Plus. Vediamo intanto a quali titoli potranno accedere gli utenti da giugno:

Ape Escape 2

Arc Il Tramonto degli Spiriti

Dark Cloud

Dark Chronicle

Fantavision

Forbidden Siren

Everybody's Tennis

Jak and Daxter The Precursor's Legacy

Jak II Renegade

Jak 3

Jak X Combat Racing

Rogue Galaxy

Wild Arms 3

Tra tutti i giochi presenti, spicca la presenza della serie principale di Jak and Daxter firmata Naughty Dog, con la trilogia principale e lo spin-off di corse arcade accessibili con gli abbonamenti. Anche gli amanti dei giochi di ruolo avranno molte attrattive, rappresentate da Wild Arms 3, Dark Cloud e Dark Chronicle. Ecco infine cosa cambia nei giochi rimasterizzati PS1 e PSP con il nuovo PS Plus.