PlayStation Plus: quali giochi PS3 ci sono nell'abbonamento Premium/Extra?

Tutto pronto per l'esordio del nuovo PlayStation Plus, disponibile in Italia dal prossimo 23 giugno 2022. Sony ha già confermato la lista di tutti i giochi che saranno accessibili a tutti coloro che effettueranno gli abbonamenti Premium o Extra, e si tratta di una line-up di lancio piuttosto ricca.

Non ci saranno solo produzioni delle ultime generazioni, ma si tornerà anche indietro nel tempo dato che il catalogo completo offre anche diverse produzioni per la prima PlayStation, ma anche per PS2 e PS3. Parlando appunto della terza console casalinga del colosso nipponico, quali giochi PS3 giocabili in streaming saranno disponibili? L'elenco iniziale offre varie chicche molto apprezzate sia tra i giochi esclusivi first party, sia tra le produzioni third party. Ecco di seguito quali sono, prima date una occhiata ai nostri consigli sui giochi PS3 da riscoprire su PlayStation Plus.

Asura's Wrath

Castlevania Lords of Shadow 2

Crash Commando

Demon's Souls

Devil May Cry HD Collection

Echocrome

Enslaved Odyssey to the West

Everybody's Golf World Tour

Everybody's Golf 6

F.E.A.R.

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho!

Lost Planet 2

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Ninja Gaiden Sigma 2

Puppeteer

Rain

Ratchet & Clank Alla Ricerca del Tesoro

Ratchet & Clank A Spasso nel Tempo

Ratchet & ClankNexus

Red Dead Redemption Terrore dall'Oltretomba

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Si tratta quindi di un'interessante occasione per riscoprire alcune vecchie glorie ormai lontane nel tempo, come i primi due Infamous, il poetico ICO, il terzo capitolo di Resistance ed anche la versione originale di Demon's Souls. Ed a tal proposito, ecco che connessione serve per giocare i titoli PS3 in streaming con il PS Plus. Per ulteriori dettagli, scoprite infine cosa cambia nei giochi rimasterizzati PS1 e PSP con il PlayStation Plus.