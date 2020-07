PlayStation Plus: tutti i giochi gratis PS4 del 2020

Siamo arrivati a metà anno ed è arrivato il momento giusto per riassumere tutti i giochi PS4 gratis per gli abbonati PlayStation Plus proposti da Sony in questa prima parte del 2020, in attesa di scaricare i nuovi giochi PS Plus di luglio 2020.

Si inizia a gennaio con Goat Simulator e Uncharted The Nathan Drake Collection, raccolta che include le versioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake. A febbraio è stata la volta di BioShock The Collection (include BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite con tutti i DLC), The Sims 4 Console Edition e del gioco bonus Firewall Zero Hour per PlayStation VR.

A marzo sono invece stati proposti Sonic Forces e Shadow of the Colossus, ad aprile spazio DiRT Rally 2.0 e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Maggio ha visto l'arrivo di Farming Simulator 19 e Cities Skylines mentre a giugno gli abbonati hanno potuto scaricare gratis Star Wars Battlefront 2 e Call of Duty WWII.

Infine, da martedì 7 luglio arrivano i giochi gratis di questo mese, ovvero Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 e Erica, quest'ultimo offerto come bonus per i dieci anni di PlayStation Plus. Qual è il miglior mese PS Plus del 2020 fino ad oggi? A voi la parola!