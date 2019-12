PlayStation Plus: giochi PS4 gratis di gennaio 2020, l'annuncio arriva a Natale?

Mentre la community di PS4 analizza il valore dei giochi PlayStation Plus del 2019, cresce l'attesa per l'annuncio dei titoli PS Plus gratis che entreranno nella Instant Game Collection di PlayStation 4 nel corso del mese di gennaio del 2020.

La consuetudine seguita dai curatori di Sony Interactive Entertainment prevede che la presentazione dei giochi scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio PS4 debba avvenire nel pomeriggio dell'ultimo mercoledì del mese, per dare modo agli appassionati di "prepararsi per tempo" e provvedere al download dei titoli della Instant Game Collection del mese corrente.

Per uno strano scherzo del calendario, però, Natale e Capodanno cadono proprio nell'ultimo mercoledì di dicembre 2019 e nel primo di gennaio 2020, una situazione che contribuisce a rendere decisamente più aleatoria ogni previsione di annuncio da parte del colosso tecnologico giapponese.

Qualora Sony decidesse di non abbandonare le vecchie abitudini, a rigor di logica l'unica data utile per la presentazione dei giochi PS Plus di gennaio 2020 dovrebbe essere proprio quella odierna, ossia mercoledì 25 dicembre, nella finestra temporale che va dalle ore 16:30 alle 17:30 italiane. Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita in tal senso da parte dei canali social di Sony, vi ricordiamo che fino al prossimo 7 gennaio è possibile effettuare il download dei giochi gratis di dicembre 2019 su PS Plus, ovvero Titanfall 2 e Monster Energy Supercross.