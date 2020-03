PlayStation Plus: giochi PS4 gratis marzo 2020 disponibili da oggi, link per il download

A partire da oggi sono disponibili i nuovi giochi PS4 gratis di marzo per gli abbonati al servizio PS Plus: gli iscritti possono scaricare Shadow of the Colossus e Sonic Forces.

Shadow of the Colossus è la riedizione curata da Bluepoint Games (team che potrebbe essere al lavoro su Demon's Souls Remake per PS5) del titolo omonimo sviluppato da Fumito Ueda e uscito nel 2005 su PlayStation 2, riproposto in seguito su PS4 con un comparto tecnico aggiornato e migliorie al sistema di controllo ed al gameplay.

Sonic Forces è invece uno dei più recenti giochi 3D del porcospino blu, sicuramente una buona occasione per scoprire la serie se vi siete avvicinati al personaggio solo di recente magari con il successo di Sonic Il Film. Di seguito vi lasciamo i link per il download diretto dal PlayStation Store italiano.

PS Plus Giochi Gratis

Entrambi i giochi potranno essere scaricati dalla tarda mattinata di oggi, a partire dalle 12:00/13:00 ora italiana, quando avverrà l'aggiornamento settimanale del PlayStation Store. Insieme ai giochi gratis PS Plus faranno la loro comparsa anche i giochi PlayStation Now di marzo 2020 tra cui Control, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein 2 The New Colossus.