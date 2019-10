PlayStation Plus: i giochi PS4 gratis di novembre saranno annunciati questa settimana?

Sono in molti a chiedersi se anche questo mese Sony svelerà in anticipo i giochi gratis PS4 di novembre 2019 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, come accaduto con i giochi di ottobre, annunciati con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Le possibilità che una simile situazione possa ripetersi anche a ottobre sono decisamente poche, settembre può considerarsi una eccezione dovuta alla presenza dello State of Play ed alla volontà di annunciare in contemporanea la data di uscita di The Last Of Us 2 e l'arrivo di The Last Of us Remastered nella lineup PS Plus di ottobre.

Come detto, non sembrano però esserci possibilità di una simile manovra a ottobre, anche perchè la compagnia non ha in programma nuovi show per il mese corrente, anche la partecipazione alla Paris Games Week di fine ottobre non prevede una conferenza tradizionale.

Quando saranno annunciati i giochi PlayStation Plus di novembre 2019? Con ogni probabilità Sony seguirà la propria roadmap tradizionale e svelerà i giochi PS Plus mercoledì 30 ottobre alle 17:30, ora italiana. Come sempre, i piani potrebbero cambiare, dunque vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti sui giochi Instant Game Collection di novembre.