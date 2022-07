PlayStation Plus: uno dei giochi PS4 di luglio ha un DLC gratis per tutti

Avete appena riscattato i giochi gratis PlayStation Plus di luglio e in queste ore state giocando a The Dark Pictures Anthology Man of Medan? Allora abbiamo una buona notizia per voi.

Approfittiamo dell'arrivo di Man of Medan su PlayStation Plus per ricordarvi che su PlayStation Store è disponibile un DLC gratis per il gioco di Supermassive Games, parliamo del pacchetto The Dark Pictures Anthology Man of Medan Curator's Cut, inizialmente previsto come bonus preorder e in seguito reso disponibile gratis per tutti e dunque compatibile anche con la versione PlayStation Plus del gioco.

Ma di cosa si tratta esattamente? "La Curator's Cut contiene nuove scene giocabili dalla prospettiva degli altri personaggi, con scelte e decisioni inedite che permettono di vivere l'avventura da nuovi punti di vista, con diverse conseguenze."

Per accedere ai contenuti della Curator's Cut è necessario aver prima completato la storia di Man of Medan almeno una volta, fatto questo sarà possibile sbloccare le novità del DLC gratis. Dal canto nostro vi consigliamo di riscattare subito questo pacchetto anche se al momento non avete intenzione di provare nell'immediato il primo episodio della The Dark Pictures Anthology, vi ritroverete il contenuto scaricabile in un secondo momento pronto per essere utilizzato srnza costi aggiuntivi.