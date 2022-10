PlayStation Plus, giochi PS4 e PS5 gratis a novembre: oggi l'annuncio

L'annuncio dei giochi gratis con PlayStation Plus a novembre 2022 è ormai in dirittura di arrivo, con il team di Sony pronto a presentare le novità in programma per l'abbonamento.

Come da tradizione, infatti, il colosso giapponese presenterà la line-up di giochi gratis con PlayStation Plus a novembre nel corso della giornata di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. La comunicazione ufficiale da parte di Sony dovrebbe giungere alle ore 17:30 in punto, tramite i consueti canali social dell'azienda videoludica.

In attesa della conferma ufficiale da parte di Sony, segnaliamo che un leak potrebbe aver svelato i giochi gratis PS Plus di novembre. Stando all'ormai famigerato insider attivo sul portale di Dealabs, il servizio di abbonamento si starebbe preparando a rendere disponibili le seguenti tre produzioni videoludiche:

Nioh 2 : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5, inclusa la rimasterizzazione;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5, inclusa la rimasterizzazione; LEGO Harry Potter Collection : in versione PlayStation 4;

: in versione PlayStation 4; Heavenly Bodies: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

Ovviamente, al momento si tratta di informazioni non confermate, ma la fonte ha correttamente anticipato gli annuncidegli ultimi mesi, con leak rivelatisi poi effettivamente veritieri. In attesa di conferme, ricordiamo che i nuovi titoliincusi nell'abbonamento PlayStation Plus sarannoad ogni modo disponibili per il download a partire dal prossimo, e sino al successivo