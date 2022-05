PlayStation Plus: giochi PS5 gratis, la lista da Returnal a Death Stranding

I nuovi abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium in arrivo a giugno 2022 permetteranno agli iscritti di accedere ad una vasta selezione di giochi PS1, PS2, PS3 (via Cloud in streaming), PS4, PS5 e PSP. Ma per quanto riguarda i giochi gratis PlayStation 5, quali sono i titoli che possiamo aspettarci nella lineup PS Plus?

Al momento Sony ha diffuso solamente una lista parziale che include sei diversi giochi per PS4 e PS5, tra cui Returnal, God of War e Mortal Kombat 11:



Giochi gratis PlayStation Plus PS4 e PS5

God of War

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Mortal Kombat 11

Death Stranding

Returnal

L'elenco è per ora piuttosto contenuto ma i dubbi sono tanti, ad esempio nel caso diverrà offerta la versione standard o la più recente e ricca Director's Cut Edition? E per quanto riguardaavremo accesso alla versione PS4 (già inclusa nella PlayStation Plus Collection) oppure alla Ultimate Edition? Per il momento Sony non è stata troppo chiara, aspettiamo dunque maggiori dettagli in merito.E nel caso dei giochi PS1 e PS2 gratis con PlayStation Plus , cosa possiamo aspettarci? L'elenco dei primi titoli trapelati (ma non confermati da Sony) include Mr. Driller (PS1),, Ridge Racers 2 (PSP),, Worms World Party (PS1), Syphon Filter e Syphon Filter 2, Syphon Filter Dark Mirror e Syphon Filter Logan's Shadow.