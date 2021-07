PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 gratis di luglio sono disponibili da oggi

Il momento più atteso del mese da tutti gli abbonati a PlayStation Plus è finalmente arrivato: a partire da oggi 6 luglio è possibile scaricare gratuitamente tre nuovi giochi per le piattaforme di casa PlayStation. Scopriamo assieme quali!

Nel corso della giornata di oggi, la Instant Game Collection riservata agli abbonati darà il benvenuto a Call of Duty Black Ops 4 per PS4 (retrocompatibile con PS5), WWE 2K Battlegrounds per PS4 (retrocompatibile con PS5) e alla nuovissima versione PlayStation 5 di A Plague Tale Innocence (edizione PS4 non inclusa), che debutta sul mercato proprio quest'oggi.

Call of Duty Black Ops 4 è stato lanciato nel 2018 (prima di Modern Warfare, Warzone e Black Ops Cold War) segnando una rivoluzione per la serie, dal momento che è privo di una campagna per giocatore singolo e ha introdotto per la prima volta la battle royale. WWE 2K Battlegrounds rappresenta un'interpretazione super deformed dello sport-spettacolo per eccellenza, il wrestling, fiera com'è del suo gameplay esagerato e dai toni caricaturali. A Plague Tale Innocence per PS5 permette invece di vivere l'avventura di Amica ed Hugo in una Francia medievale messa in ginocchio dalla peste alla risoluzione 4K e a 60fps.

Tutti e tre i giochi PlayStation Plus gratis di luglio saranno disponibili al download fino a lunedì 2 agosto. Ci teniamo a segnalare inoltre che è ancora disponibile uno dei giochi gratis di giugno, ossia Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, anch'esso destinato a rimanere nella selezione fino al 2 agosto.