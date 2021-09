PlayStation Plus: i giochi in regalo per PS5 e PS4 sono gratis per sempre?

Sony regala ogni mese tre giochi agli abbonati PlayStation Plus grazie alla Instant Game Collection che ogni trenta giorni ospita due giochi PS4 e un gioco per PS5. Ma una volta riscattati i giochi restano vostri per sempre oppure no?

A differenza di quanto accade su Xbox con i Games with Gold, i giochi gratis scaricati ogni mese con PlayStation Plus non restano vostri per sempre, ma potrete continuare ad utilizzarli fino a quando l'abbonamento PlayStation Plus sarà attivo sull'account utilizzato per riscattarli.

Questo vuol dire ovviamente che una volta scaduto l'abbonamento dovrete necessariamente rinnovarlo per continuare a giocare con i giochi gratis di PlayStation Plus, in caso contrario accanto al nome del gioco nella schermata HOME vedrete un lucchetto e i diritti di utilizzo risulteranno bloccati, rinnovando l'abbonamento invece potrete riprendere a giocare in qualsiasi momento con tutti i titoli scaricati come parte della Instant Game Collection di PlayStation Plus.

Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat sono i tre giochi grati PlayStation Plus di settembre 2021 e in queste ore sembra sia stato svelato per errore il primo gioco PlayStation Plus gratis di ottobre, l'annuncio dei nuovi titoli della Instant Game Collection è previsto per fine mese, è ancora presto per avere certezze in merito.