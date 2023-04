PlayStation Plus: per quanto tempo i giochi restano nel catalogo?

I servizi in abbonamento, una realtà ormai affermata nel mondo videoludico, ci hanno insegnato che i giochi non sono per sempre. Alcuni vengono, altri vanno, a volte con cadenza regolare, altre senza alcuna regola apparente. Ecco come funziona il ricambio nei tre differenti piani per PlayStation Plus, ossia Essential, Extra e Premium.

PlayStation Plus Essential, rebranding del servizio storico attivo fin dal 2010, offre ai suoi abbonati una selezione di videogiochi che si rinnova a cadenza mensile, più precisamente il primo martedì di ogni mese. Ad esempio i più recenti (Meet Your Baker, Sackboy Una Grande Avventura e Tales of Iron) sono arrivati martedì 4 aprile e resteranno a disposizione per il riscatto fino a lunedì primo maggio, dopodiché martedì 2 maggio verranno sostituiti da una nuova selezione di Giochi Mensili.

C'è inoltre un importante aspetto da considerare: una volta riscattati, i Giochi Mensili di PlayStation Plus Essential possono essere giocati per sempre finché si ha un abbonamento attivo. Questi titoli rimangono associati all'account anche in caso di disattivazione del servizio: senza PlayStation Plus non è possibile giocarli, tuttavia quelli riscattati ritornano immediatamente a disposizione non appena viene riattivato l'abbonamento, indipendentemente da quando sono stati aggiunti all'account.

Le cose funzionano diversamente per PlayStation Plus Extra e Premium. I cataloghi di questi due servizi sono incredibilmente più ampi e vengono rimpolpati a cadenza mensile (la prossima infornata è prevista per martedì 18 aprile). I titoli permangono in catalogo molto più a lungo rispetto a quelli di PlayStation Plus Essential, tuttavia non è possibile conoscere in anticipo il tempo di permanenza dei giochi, essendo quest'ultimo soggetto ad accordi tra Sony e i rispettivi publisher. L'unica cosa che si può fare è monitorare costantemente la sezione "Ultima occasione per giocare", che si trova nella pagina PlayStation Plus -> Raccolte (su PS5) oppure in PlayStation Plus -> Giochi -> Catalogo giochi (su PS4). In questa sezione è possibile trovare i titoli destinati ad essere rimossi dal catalogo nel giro di qualche settimana. Mentre vi scriviamo, ad esempio, si contano ben 32 giochi destinati ad essere rimossi da PlayStation Plus Extra e Premium a maggio, tra i quali spicca Marvel's Spider-Man.

C'è anche un'altra importante differenza con PlayStation Plus Essential: i giochi di Extra e Premium possono essere giocati finché sono presenti in catalogo. Una volta rimossi da quest'ultimo, diventano indisponibili per tutti gli abbonati, anche per coloro che li avevano già scaricati in passato. Alla luce di ciò è di vitale importanza monitorare la sezione "Ultima occasione per giocare", in questo modo è possibile monitorare costantemente i titoli in partenza e valutare se giocarli o meno con il tempo che resta a disposizione.