PlayStation Plus: quali sono i giochi più scaricati e più giocati di sempre?

Oggi 29 giugno 2020 cade il decimo anniversario dalla presentazione globale di PlayStation Plus, e Sony ha ben pensato di festeggiare una ricorrenza così importante anticipando l'annuncio dei giochi PS4 gratis di luglio, aumentando il numero di questi ultimi a tre e aggiungendo pure un tema bonus.

Il colosso giapponese ha anche colto l'occasione per snocciolare qualche interessante statistica sul servizio in abbonamento, che ad oggi può contare su 41,5 milioni di iscritti. Abbiamo così scoperto che i giochi gratis più scaricati di sempre fino ad aprile 2020 sono Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Sonic Forces, Shadow of the Colossus Remake, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2. I titoli più giocati in assoluto in multiplayer dagli abbonati fino al 31 marzo 2020 sono invece Grand Theft Auto 5 (GTA Online), Rainbow Six Siege, Call of Duty Black Ops 3, Destiny e Call of Duty Black Ops 4.

Vi ritrovate in queste statistiche? Anche voi avete giocato e scaricato uno di questi titoli nel corso degli anni? Ne approfittiamo per ricordarvi che i giochi PS4 gratis di luglio sono NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ed Erica, e saranno disponibili dal 7 luglio al 3 agosto. Mentre vi scriviamo sono inoltre attivi degli sconti esclusivi per gli abbonati a PlayStation Plus.