PlayStation Plus: i giochi scaricati rimangono oppure no?

Oltre alle funzioni di gioco legate al multiplayer online, il servizio in abbonamento di Sony garantisce contenuti e vari sconti esclusivi, ai quali si aggiungono anche titoli riscattabili senza altri costi aggiuntivi. A tal proposito, una volta scaricati, i giochi mensili del PlayStation Plus restano accessibili per sempre? Scopriamolo insieme.

Dopo essere stati aggiunti alla propria raccolta, i giochi offerti dal PlayStation Plus possono essere scaricati in ogni momento, ma per avviarli è necessario che il proprio abbonamento risulti attivo. Nel momento in cui la vostra sottoscrizione dovesse scadere, infatti, tutti i giochi così ottenuti diventerebbero inaccessibili, almeno fino al prossimo rinnovo del servizio da parte vostra. In conclusione, nel caso voleste essere certi di non perdere nulla, vi consigliamo di riscattare i giochi mensili del Plus entro e non oltre la fine del mese, prima cioè che l’offerta cambi e si concentri su altri titoli.

Rimanendo in tema di Instant Game Collection, conoscete già quali sono i giochi del PlayStation Plus di aprile 2022? Oltre a scoprirlo, fra le pagine di Everyeye potete trovare uno speciale su Spartacus, progetto ormai ufficiale che a partire da giugno 2022 muterà l’offerta degli abbonamenti Sony, apportando anche varie modifiche al servizio del PlayStation Plus.