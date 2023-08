PlayStation Plus: i nuovi giochi di settembre verranno annunciati questa settimana

Manca poco, anzi pochissimo, all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023, per scoprire la lineup giochi del prossimo mese dovremo attendere poco più di 48 ore, con l'annuncio previsto a metà della settimana appena iniziata.

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di settembre arriva mercoledì 30 agosto alle 17:30, a meno di cambiamenti di programma e/o imprevisti che faranno slittare la comunicazione da parte di Sony, anche se c'è da dire che si tratta di una casistica molto rara. I nuovi giochi PlayStation Plus sono disponibili per il download su PS4 e PS5 dal primo martedì di settembre e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di ottobre compreso.

Non ci sono (ancora?) rumor, leak e speculazioni ma come di consueto ecco le nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023: tra le nostre ipotesi abbiamo inserito Little Nightmares 2 (capiterebbe a fagiolo dato il recente annuncio di Little Nightmares 3 in uscita nel 2024), The Pathless e magari un gioco sportivo della scorsa stagione come FIFA 23 o NBA 2K23, titoli non più particolarmente appetibili per il mercato data l'imminente uscita delle nuove versioni aggiornate. Sono queste le ultime ore per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 tra cui Dreams, Death's Door e PGA Tour 2K23.