PlayStation Plus: quali giochi vengono rimossi a settembre 2023?

Mentre attendiamo l’annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023, scopriamo quali giochi abbandoneranno il catalogo PS Plus nel corso del mese, ci sono nove giochi che presto non saranno più disponibili per il download su PS4 e PS5.

Nello specifico a metà settembre gli abbonati Extra e Premium dovranno dire addio a Deathloop di Arkane Studios, Steep di Ubisoft, Watch Dogs e Watch Dogs 2: ecco l’elenco completo dei giochi che verranno presto rimossi.

Chicory A Colorful Tale per PS5 e PS4

Death end re;Quest per PS4

Deathloop per PS5

Nidhogg II per PS4

Steep per PS4

Through The Darkest of Times per PS4

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands per PS4

Watch Dogs per PS4

Watch Dogs 2 per PS4

Ricordiamo invece che sono ora disponibili per il download i giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023, tra cui Saints Row (reboot della celebre serie uscito nel 2022), Black Desert Traveler Edition e Generation Zero.

Dal 6 settembre 2023, Sony ha aumentato il prezzo dell'abbonamento annuale PlayStation Plus: PlayStation Plus Essential costa 71.99 euro, PlayStation Plus Extra ha un prezzo di 125,99 euro mentre PlayStation Plus Premium costa 151,99 euro. Nessun aumento di prezzo invece per i piani mensili e trimestrali, il rincaro coinvolge solamente la sottoscrizione 12 mesi.