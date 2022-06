PlayStation Plus Premium: un gioco si aggiunge a sorpresa nel catalogo

Per un gioco che viene misteriosamente rimosso dal nuovo PlayStation Plus da oggi reso disponibile anche in Italia, eccone uno che invece si aggiunge alla softeca disponibile per gli abbonati al tier Premium.

L'ultimo rollout di Sony ha portato con sé un nuovo gioco per gli abbonati al tier più alto del servizio. Il gioco per PSP Super Stardust Portable è stato aggiunto a sorpresa all'elenco dei classici disponibili con PlayStation Plus Premium.

Il gioco ha già ricevuto gli aggiornamenti standard per PS5 e PS4, a partire dalla funzionalità di salvataggio rapido e rewind, ai vari filtri video e up-rendering. Non c'è alcun prezzo allegato alla pagina del PS Store, quindi è attualmente disponibile solo tramite il tier PS Plus Premium. Nel frattempo i siti di monitoraggio di trofei come Exophase e PSN Profiles non hanno ancora individuato tracce di un elenco di obiettivi da sbloccare.

"Difendi cinque pianeti esposti al pericolo in arrivo mentre ti scateni in uno shoot 'em up dal maniacale gameplay action", recita la descrizione fornita dal PS Store. "Elimina intere flotte spaziali in due emozionanti modalità di gioco: Arcade e Planet". Pubblicato per la prima volta su PSP nel novembre del 2008, Super Stardust Portable è una versione on-the-go di Super Stardust HD.

A proposito di classici, Sony ha confermato che in Europa arriveranno i giochi PS1 e PSP anche in formato NTSC a 60Hz.