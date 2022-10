PlayStation Plus: nuovo gioco bonus gratis per gli abbonati, ma non in Italia

Un nuovo gioco bonus si aggiunge alla lista dei giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2022, anche se purtroppo non in Italia in quanto al momento l'iniziativa è valida solamente in Spagna, ma chissà che le cose non possano cambiare nelle prossime settimane.

Nello specifico, fino al 6 dicembre gli abbonati a PlayStation in Spagna (qualsiasi livello, Essentials, Extra o Premium che sia) potranno scaricare gratis Way Down, un gioco indipendente basato sul film omonimo e che ha come tema un assalto alla Banca di Spagna.

Niente di particolarmente imperdibile, il Metascore oscilla tra 30 e 60, dunque non parliamo di una produzione di alta fascia, tuttavia si tratta di un gioco bonus che potrebbe incuriosire gli appassionati del genere. Way Down è disponibile per il download fino al 6 dicembre compreso, al momento l'arrivo del gioco non è stato confermato al di fuori del PlayStation Plus spagnolo.

A metà mese Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Essentials di ottobre 2022, per il momento infatti la compagnia ha confermato solamente i giochi gratis disponibili dal 4 ottobre per gli abbonati Essentials, tra cui Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot, tre giochi molto diverso tra loro ma comunque accomunati da una qualità media piuttosto elevata.