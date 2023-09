PlayStation Plus: nessun gioco 'di alta qualità' a ottobre, suggerisce un leaker

L'annuncio dei videogiochi PS Plus di ottobre è atteso per questa settimana. A voler dar retta al noto leaker Billbill-kun, l'elenco dei giochi PlayStation Plus riscattabili 'gratuitamente' nel corso del prossimo mese potrebbe scontentare parecchi abbonati al servizio.

La 'gola profonda' dell'industria videoludica (tra le più attendibili e affidabili del settore) riferisce infatti di essere triste per quella che, a suo dire, sarà la 'mancanza di alta qualità' per quello che, con ogni probabilità, sarà il suo immancabile leak che precede l'annuncio ufficiale dei titoli PS Plus.

Pur senza sbilanciarsi o fornire ulteriori precisazioni, Billbill-kun sembra riallacciarsi inevitabilmente alle dichiarazioni condivise da Sony per giustificare l'aumento di prezzo di PlayStation Plus: ad agosto, il colosso tecnologico giapponese motivò il rincaro sostenendo che l'adeguamento del prezzo degli abbonamenti Essential, Extra e Premium avrebbe consentito al team PlayStation di "continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi a valore aggiunto".

Il riferimento alla 'mancanza di alta qualità' nel messaggio appena condiviso sui social da Billbill-kun lascia quindi presagire l'arrivo a ottobre su PS Plus di videogiochi non particolarmente famosi o, comunque, di titoli destinati a dividere l'opinione pubblica. Staremo a vedere.

Nell'attesa di scoprire i nuovi videogiochi PS Plus di ottobre, vi lasciamo a questo nostro approfondimento su quanti giochi ci sono su PS Plus Essential, Extra e Premium.