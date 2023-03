PlayStation Plus, ecco il primo gioco 'gratis' di aprile: è un FPS sandbox

Mentre in rete si discute dei rumor sul possibile lancio di PS5 PRO nel 2024, gli sviluppatori di Behaviour Interactive confermano il lancio di Meet Your Maker 'gratis' dal day one nel catalogo di PlayStation Plus Essential.

Il nuovo sparatutto sandbox degli autori di Dead by Daylight sarà quindi fruibile 'gratuitamente' da tutti gli iscritti a PS Plus a partire da martedì 4 aprile, giusto in tempo per la commercializzazione di Meet Your Maker su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Meet Your Maker è un FPS 'creativo' che cala i giocatori in una dimensione sci-fi post-apocalittica per spronarli a progettare le mappe della propria avventura.

Ogni utente può quindi creare degli avamposti con trappole, corridoi e postazioni ipertecnologiche da utilizzare per abbattere gli alieni attratti dalle risorse della base. Nel corso delle partite con lo sparatutto sandbox Meet Your Maker si possono inoltre creare dei percorsi di pattugliamento personalizzati per le guardie, oltre a una serie infinita di strutture architettoniche, barriere e sistemi di difesa automatizzati da gestire con funzioni logiche.

Sul fronte del gameplay, il nuovo titolo degli autori di Dead by Daylight si appoggia a un sistema multiplayer asincrono per darci l'opportunità di condividere le mappe e testare le difese dei bunker invitando gli altri utenti a razziarne le risorse: starà quindi ai giocatori capire come realizzare delle basi in grado di resistere agli assalti degli alieni comandati dalla CPU e, al tempo stesso, approntare difese perimetrali sufficienti a tenere a bada gli altri utenti in rete.