PlayStation Plus: ecco il primo gioco gratis di marzo per PS5

Sebbene siano trascorsi solo pochi giorni dal debutto di UFC 4 e degli altri giochi di febbraio per gli utenti PlayStation Plus, Sony ha già svelato quale sarà il primo dei titoli gratuiti PS5 del mese di marzo 2022 per tutti gli abbonati al servizio.

Il primo dei giochi della lista è particolarmente importante, dal momento che si tratta di Grand Theft Auto Online, la modalità multigiocatore del popolarissimo gioco Rockstar Games. Come dichiarato al momento dell'annuncio della versione per le console di nuova generazione, la componente online del titolo sarebbe approdata al day one nel catalogo di PlayStation Plus e sarebbe rimasta per tre mesi a disposizione degli utenti, così che proprio tutti potessero aggiungerlo alla libreria. Qualche giorno fa, Rockstar Games ha annunciato la data di lancio di Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X|S, la quale è fissata al prossimo 15 marzo 2022 insieme alla versione stand alone della modalità online: questo significa che da quel giorno gli abbonati a PS Plus potranno aggiungere alla loro libreria digitale GTA Online e giocarci senza limitazioni.

Vi ricordiamo inoltre che il servizio Sony ha mezzo per mesi a disposizione dei giocatori una serie di bonus in game, grazie ai quali potrete avere un bel gruzzoletto al vostro ritorno a Los Santos.