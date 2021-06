PlayStation Plus: è questo il gioco PS5 gratis di luglio?

Pochi giorni dopo l'annuncio di A Plague Tale Requiem, avvenuto nel corso della conferenza E3 2021 di Microsoft e Bethesda dello scorso 13 giugno, Asobo Studio ha annunciato un upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X|S per A Plague Tale Innocence.

Sulle due console di nuova generazione, l'avventura di Amicia e Hugo girerà alla risoluzione 4K e ad un framerate di 60fps, con tanto di supporto all'audio 3D. Tutto molto bello, ma perché ne stiamo parlando in relazione al PlayStation Plus? Per un semplice motivo: la data d'uscita è decisamente sospetta. L'aggiornamento per PS5 (così come quello per Xbox Series X|S) verrà infatti lanciato martedì 6 luglio, ossia il giorno esatto in cui Sony metterà a disposizione i giochi gratis di luglio per gli abbonati al PlayStation Plus. Che sia destinato a far parte della Instant Game Collection del prossimo mese? Non siamo i soli ad esserci accorti della coincidenza, dal momento che abbiamo trovato riscontri anche nel web, incluso un leak diffusosi ancor prima dell'annuncio dell'upgrade e della sua data d'uscita.

L'eventuale aggiunta di A Plague Tale Innocence per PS5 della selezione gratis del Plus, tra l'altro, confermerebbe il trend al quale Sony ci ha piacevolmente abituati negli ultimi tempi, caratterizzato da numerosi giochi per PS5 finiti nel Plus immediatamente al day one: a tal proposito, ci vengono subito in mente Destruction AllStars, Maquette, Oddworld: Soulstorm, Wreckfest e Operation: Tango, quest'ultimo ancora gratis per tutti gli abbonati al Plus. Cosa ne pensate? Si tratta di una teoria plausibile, secondo voi?