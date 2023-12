PlayStation Plus: un gioco storico di Star Wars presto nel catalogo Premium?

Intanto che gli abbonati si godono i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, il catalogo Premium del servizio targato Sony potrebbe ricevere nel prossimo futuro una novità a tema Star Wars che potrebbe attirare l'attenzione dei giocatori di lunga data più nostalgici.

Come svelato via Twitter/X dal portale Gematsu, la rating board taiwanese ha da poco valutato per PlayStation 5 e PS4 la riedizione di Star Wars Episodio I La Minaccia Fantasma, Action/Adventure basato sull'omonimo film di George Lucas e pubblicato su PC e sulla prima PlayStation nel corso del 1999. Per il momento a parte la comparsa in Taiwan non ci sono altri dettagli sul ritorno del gioco sulle attuali console PlayStation dato che né Sony, né Disney hanno diffuso comunicazioni ufficiali in merito.

In ogni caso non è da escludere che Star Wars Episodio I La Minaccia Fantasma faccia molto presto la sua comparsa nel catalogo Premium del PlayStation Plus, magari già questo dicembre. Presto gli appassionati di retrogaming potranno rivivere l'avventura con protagonisti Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn ripercorrendo tutti gli eventi principali del primo film della Trilogia Prequel di Star Wars e riscoprendo un titolo di grande successo commerciale seppur all'epoca non particolarmente lodato dalla critica internazionale.

Sempre a proposito di novità, Crunchyroll sbarca su PlayStation Plus in specifici territori, tra i quali però al momento non è inclusa l'Italia.