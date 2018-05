PlayStation Plus giugno 2018: speculazioni e rumor sui giochi gratis per PlayStation 4

Abbiamo da poco passato la metà di maggio e si inizia già a pensare ai giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2018, per il cui annuncio ufficiale dovremo attendere ancora qualche giorno. Come di consueto arrivano le previsioni e le speculazioni per i giochi PlayStation 4 del prossimo mese, ve le proponiamo di seguito.

Twinfinite ha pubblicato le sue previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2018, basate su rumor, sensazioni e speculazioni, come di consueto riportiamo la lista ma vi invitiamo a prenderla con le dovute precauzioni, poichè la line-up definitiva potrebbe essere molto differente. Sono tre i titoli messi in evidenza dal sito, ovvero The Deer God, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e Gang Beasts:

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor (PS3/PS4)

Non è un titolo recentissimo, la versione standard è stata pubblicata nell'ottobre 2014 mentre la Game of the Year Edition ha fatto la sua comparsa nei negozi l'anno successivo. Dopo il grande successo de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Sony potrebbe pensare di proporre agli abbonati Plus il precedente episodio, L'Ombra di Mordor, disponibile nelle versioni PS3 e PlayStation 4.

The Deer God (PS4/PS Vita)

Titolo caratterizzato da uno stile grafico in Pixel-Art e da un gameplay che fonde insieme componenti puzzle e survival, The Deer God potrebbe essere uno degli indiziati per la line-up PlayStation Plus di giugno. Il gioco è disponibile nel doppio formato PS4 e Vita, con supporto Cross-Buy.



Gang Beasts (PlayStation 4)

Sviluppato dallo studio Boneloaf e pubblicato da Double Fine, Gang Beasts è un coloratissimo picchiaduro multiplayer dallo stile cartoon, una proposta multiplayer sicuramente valida e interessante.

Ci teniamo a precisare, come ribadito in apertura, che quanto riportato è solamente frutto di speculazioni non confermate, teorie e rumor circolati sul web, la lista definitiva dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno potrebbe quindi essere molto differente.