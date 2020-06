PlayStation Plus giugno 2020: i giochi gratis PS4 disponibili da oggi

L'ultimo mese ha visto Sony sovvertire in parte le tradizionali modalità di annuncio dei nuovi giochi gratis inclusi nel servizio di abbonamento di PlayStation Plus.

Piuttosto a sorpresa, infatti, COD World War II è arrivato gratuitamente su PS4 già in data 26 maggio, liberamente riscattabile da tutti i giocatori abbonati a PS Plus. In seguito a questo insolito annuncio, i vertici di Sony sono poi ritornati alle consuete modalità di annuncio dei titoli coinvolti dalla promozione. Successivamente è dunque giunta la comunicazione ufficiale di tutti i giochi PS Plus di giugno 2020.

Grazie a quest'ultima si è così appreso che Star Wars Battlefront II è stato selezionato come secondo gioco PS4 gratis a disposizione degli iscritti attivi a PlayStation Plus. A partire dalla giornata odierna, martedì 2 giugno, la community Sony può dunque procedere con il download del gioco Electronic Arts, per tornare ad immergersi nelle atmosfere della leggendaria saga di George Lucas. Pubblicato nel 2017, Star Wars Battlefront II ha potuto godere di un ampio supporto post lancio, che ne ha arricchito la mole di contenuti nel corso degli anni.



Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate, come di consueto, uno speciale dedicato ai nuovi giochi PlayStation Plus disponibili a giugno 2020.