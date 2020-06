PlayStation Plus giugno 2020: nuovi sconti esclusivi sui giochi PS4

I saldi di metà anno sono partiti recentemente sul PlayStation Store e insieme a loro tornano anche gli sconti dedicati agli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno acquistare una selezione di giochi PS4 a prezzo scontato per un periodo limitato.

Tra le nuove offerte riservate agli abbonati PS Plus troviamo Elite Dangerous a 9.99 euro, Elite Dangerous Deluxe Edition a 19.99 euro, Farming Simulator 19 a 23.099 euro, LEGO Marvel's Avengers Edizione Deluxe a 17.99 euro, LEGO Ninjago Il Film Il Videogioco a 17.99 euro, Jurassic World Evolution a 17.49 euro, RIDE 2 Special Edition a 13.99 euro, Blood Bowl 2 Legendary Edition a 8.99 euro e tanti altri ancora che potete visualizzare nella pagina offerte PS Plus sul PlayStation Store.

Ricordiamo che sul PS Store trovate in corso anche le offerte sui giochi della collana economica PlayStation Hits e tantissimi giochi per PlayStation 4 a meno di 5 euro, indubbiamente una buona occasione per arricchire la propria ludoteca e al tempo stesso risparmiare, avete tempo fino al 9 luglio per ricaricare il portfoglio e procedere con i vostri acquisti, approfittatene prima che sia troppo tardi!