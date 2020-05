PlayStation Plus giugno 2020: previsioni e speculazioni sui giochi gratis PS4

Siamo ormai arrivati alla metà del mese e dopo avervi proposto i rumor sui giochi PS Plus di giugno 2020 è il momento delle nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation 4 per gli abbonati PlayStation Plus.

Ad aprile gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Cities Skylines e Farming Simulator 19, proviamo a capire quali potrebbero essere i giochi in arrivo nella Instant Game Collection a giugno. Partendo dai giochi first party esclusivi si potrebbe ipotizzare l'arrivo di Gran Turismo Sport (ormai piuttosto datato e sicuramente papabile per il catalogo PlayStation Plus) oppure Uncharted L'Eredità Perduta, così da offrire l'intera serie agli abbonati dopo aver regalato Uncharted The Nathan Drake Collection e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Per quanto riguarda i giochi terze parti invece proviamo a lanciare l'ipotesi Assassin's Creed, sulla scia dell'hype generato da Assassin's Creed Valhalla. Tra i tanti, un possibile candidato potrebbe essere Assassin's Creed Origins, titolo non recentissimo ma indubbiamente ancora capace di attirare l'attenzione. Sempre sui giochi third party, Just Cause 4 potrebbe essere una alternativa, già regalato su Epic Games Store e ora in forte sconto sul PlayStation Store come offerta della settimana.

Vi ricordiamo in ogni caso come quanto riportato sia solamente frutto di idee e speculazioni, nei mesi scorsi alcune nostre previsioni si sono rivelate corrette (come nel caso di The Last of Us Remastered), altre ovviamente no, dunque non stupitevi troppo se i giochi PlayStation Plus di giugno saranno completamente diversi da quelli citati sopra. Vi chiediamo: quali giochi vorreste vedere nella lineup PS Plus del prossimo mese?