PlayStation Plus giugno 2021: annuncio dei nuovi giochi gratis questa settimana

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del mese e ovviamente sta per arrivare anche il momento del tanto atteso annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 26 maggio alle 17:30 (ora italiana), quando Sony toglierà i veli ai nuovi giochi della lineup PlayStation Plus di giugno. La data potrebbe cambiare in base alle necessità del publisher, in passato è accaduto raramente ma in alcune occasioni la compagnia ha anticipato o ritardato l'annuncio di qualche giorno per esigenze di calendario, in occasione delle festività o magari nel caso di uno State of Play ravvicinato, ma ad oggi nessun evento è stato annunciato da Sony per questa settimana.

Ma quali giochi vedremo aggiungersi alla Instant Game Collection? Nelle nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021 abbiamo citato The Pathless per PlayStation 5 oltre a due giochi per PS4: Borderlands 3 e eFootball PES 2021 Season Update. Titoli ai quali si potrebbe aggiungere una produzione PlayStation Studios come Gran Turismo Sport, God of War e MediEvil, o magari un gioco per PlayStation VR.

Una cosa è certa, ne sapremo di più a metà settimana, appuntamento a mercoledì 26 maggio alle 17:30 su queste pagine per l'annuncio ufficiale.