PlayStation Plus giugno 2021: previsioni sui nuovi giochi gratis PS5 e PS4

Lo sappiamo, i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021 sono disponibili da poco più di una settimana ma sono già in molti a chiedersi cosa abbia in serbo Sony per gli abbonamenti PS Plus durante il mese di giugno. Proviamo a ipotizzarlo con le nostre previsioni.

Ci sentiamo di scartare l'ipotesi Ratchet & Clank, giugno è il mese di uscita di Rift Apart e c'è chi pensa che Sony potrebbe approfittarne per includere nella lineup PlayStation Plus il gioco del 2016. In realtà Ratchet & Clank è stato regalato molte volte (l'ultima a marzo come parte della lineup Play at Home) e fa parte del catalogo PlayStation Plus Collection su PS5.

Un valido candidato per la lineup PS5 potrebbe essere Observer System Redux mentre per quanto riguarda i giochi PlayStation 4 Sony potrebbe decidere di offrire l'edizione base di Borderlands 3 insieme magari ad un gioco sportivo e tra questi ci viene in mente eFootball PES 2021 Season Update.

L'ipotesi Pathless tra i giochi gratis PS5 resiste anche per il mese di giugno, ci sentiamo anche di azzardare l'aggiunta di un gioco targato PlayStation Studios, magari un titolo di caratura minore come MediEvil, anche se non sembrerebbe troppo adatto al periodo estivo.

Fateci sapere cosa ne pensate e quali sono le vostre previsioni per la Instant Game Collection di giugno 2021 su PlayStation 5 e PlayStation 4.