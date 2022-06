PlayStation Plus giugno 2022: annunciati i nuovi giochi gratis PS4 e PS5

Dopo una lunga serie di leak e voci di corridoio, finalmente conosciamo in via ufficiale i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essentials di giugno 2022 e sì: ospita anche God of War gratis su PS4 e PS4.

Oltre a God of War nel catalogo trovano spazio anche Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Gli abbonati potranno scaricare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus dal 7 giugno e fino al 5 luglio compreso.

PlayStation Plus giochi gratis giugno 2022

God of War (PS4 compatibile con PS5)

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4 compatibile con PS5)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS5 e PS4)

God of War non ha bisogno di presentazioni. Il vincitore del premio Gioco dell’Anno 2018 ai Game Awards offre una delle esperienze ludiche, audiovisive e narrative più apprezzate della scorsa generazione di console e chiama a impersonare un Kratos più attempato, impegnato in un pericoloso ma necessario viaggio assieme al figlio Atreus.

Basato sull’iconico franchise di Masashi Kishimoto, Naruto to Boruto Shinobi Striker è un action game a squadre che sfrutta l'elemento sociale per dar vita a battaglie verticali, dinamiche e spettacolari, un po’ come quelle a cui abbiamo assistito nella serie animata.

Infine, Nickelodeon All-Star Brawl è un coloratissimo picchiaduro brawler dedicato ai più famosi mondi del canale TV statunitense. Parliamo ad esempio di SpongeBob SquarePants, Rugrats, Tartarughe Ninja, Ren e Stimpy.