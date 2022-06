PlayStation Plus di giugno 2022: da oggi disponibili i 3 nuovi giochi gratis per PS4 e PS5

Dopo l'annuncio del bonus PlayStation Plus di giugno 2022, è tempo per gli abbonati al servizio di casa Sony di riscattare i giochi offerti in omaggio nel corso di questo primo mese estivo.

A partire da oggi, martedì 7 giugno, gli utenti abbonati a PlayStation Plus hanno infatti la possibilità di aggiungere alla propria raccolta tre nuove produzioni videoludiche. Come noto, la selezione proposta da Sony per questo mese include l'acclamato God of War, esordito in esclusiva PlayStation 4 (e compatibile con PS5) nel corso del 2018. A distanza di quattro anni dal Day One, gli abbonati a PS Plus possono avventurarsi nelle fredde terre del nord in compagnia di Kratos e Atreus, per un'epica epopea che pone al centro della scena un Fantasma di Sparta ormai maturo.



Tra i giochi gratis con PlayStation Plus a giugno 2022, troviamo poi Nickelodeon All-Star Brawl, il coloratissimo picchiaduro che include anche Sponge Bob all'interno del proprio roster. Il titolo è disponibile sia in versione PS4 sia in versione PS5. Per finire, spazio a Naruto to Boruto: Shinobi Striker, con l'avventura dedicata al celebre eroe del mondo manga disponibile su PlayStation 4 e compatibile con PlayStation 5.

Ricordiamo che i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno tempo sino al prossimo 5 luglio 2022 per aggiungere i tre titoli alla propria raccolta PS Plus: scaduto questo termine, non sarà più possibile approfittare dell'offerta.