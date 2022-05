PlayStation Plus giugno 2022: previsioni e speculazioni sui giochi gratis per PS4 e PS5

Siamo a metà mese e con i giochi PlayStation Plus gratis di maggio già disponibili da quasi due settimane, ci è venuto naturale pensare al futuro per fare qualche speculazione e previsione sui titoli gratuiti di giugno.

Giugno sarà un mese importantissimo, dal momento che vedrà il debutto del nuovo PlayStation Plus con i tre differenti piani di sottoscrizione, ossia Essential, Extra e Premium. Il servizio ingloberà PlayStation Now e offrirà tanti vantaggi a chi sceglierà di acquistare i tier più costosi, ma la base rimarrà la stessa e i giochi gratis continueranno ad essere messi a disposizione come sempre a cadenza mensile per tutti gli abbonati.

Dunque, tornando a noi, cosa possiamo aspettarci? Fare previsioni e speculazioni è sempre molto difficile, anche perché non ci sono rumor in circolazione. I leak, dal canto loro, avvengono sempre a pochissimi giorni dall'annuncio, quindi oggi siamo in netto anticipo sui tempi. Sappiamo tuttavia che di tanto in tanto a Sony piace offrire dei giochi al day one, dunque sbirciando il calendario abbiamo notato che il 7 giugno 2022 (giorno in cui saranno messi a disposizione i nuovi giochi gratis) verrà lanciato sul mercato Spellforce 3 Reforced, versione aggiornata per PS4 e PS5 del gioco di ruolo strategico. Considerato anche l'amore di Sony nei confronti delle edizioni aggiornate (vedasi Overcooked All You Can Eat a settembre 2021, Godfall: Challenger Edition a dicembre 2021 e tante altre), Spellforce 3 Reforced ci sembra un buon azzardo.

Ci piacerebbe inoltre vedere anche una nuova esclusiva PlayStation gratis: non se ne vedono da un bel pezzo (l'ultima è stata Destruction AllStar a febbraio dell'anno scorso, mentre Ghost of Tsushima Legends è solo un pezzetto di un'esclusiva ben più grossa), inoltre con PlayStation 5 sul mercato da oltre un anno e mezzo i tempi appaiono più maturi. Per questo motivo puntiamo su Sackboy: Una Grande Avventura, lanciato nel novembre su PlayStation 4 e PS5 per accompagnare il lancio della console next-gen.