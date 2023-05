PlayStation Plus giugno 2023: un leak svela il primo bonus gratis per gli abbonati

Mentre c'è grande attesa di scoprire quali saranno i giochi del mese per gli abbonati a PlayStation Plus Essential o tier superiori, un leak ha anticipato quale ricompensa gratis potrà essere riscattata a giugno 2023.

Grazie ai dataminer di Fortnite Capitolo 4, sappiamo infatti che l'attuale pacchetto che si può ottenere sul PlayStation Store sta per scadere. A partire dal prossimo 15 giugno 2023, infatti, questo contenuto verrà rimpiazzato da quello successivo e, considerando che tale data è poco successiva a quella del debutto della prossima stagione, tutto torna perfettamente.

Al momento non è chiaro quali saranno i contenuti del prossimo pacchetto, ma qualche tempo fa si vociferava che il DLC gratuito per gli abbonati al servizio Sony contenga la restante parte del set cosmetico al centro dell'attuale bundle: in parole povere, presto potrebbe essere possibile riscattare la skin gratis abbinata al piccone e agli altri oggetti della serie Mistero raggelante.

Prima di lasciarvi ad un artwork che mostra il costume che potrebbe arrivare presto per tutti gli utenti Sony abbonati a PlayStation Plus, vi ricordiamo che manca ormai pochissimo all'inizio dei Days of Play 2023, l'iniziativa grazie alla quale sarà possibile acquistare in sconto sia gli abbonamenti che gli accessori e i giochi per PlayStation 5.